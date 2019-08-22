بنات عمرو دياب يشعلن “انستغرام” بملابسهن الجريئة

أثارت ابنتا النجم المصري عمرو دياب، كنزي وجنا ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالات جريئة مجدداً، بعد إطلالات سابقة بملابس البحر، وملابس كاشفة.

وأطلت كنزي في حسابها على موقع “انستغرام” بفستان قصير أبيض بقماش منسدل، تميز بكم واحد وبقصة V في منطقة الصدر.

ومن جهتها نشرت جنى في الموقع عينه، صورة جمعتها بصديقتها، حيث تأنق من أجل التأمل وفق ما التعليق.

وأطلت ابنة “الهضبة” بـ”توب” فوسفورية اللون وبنطال قصير (شورت) أسود.

يذكر ان دياب تزوج من شيرين رضا، وأنجب منها طفلة تُدعى “نور”. ثم انفصلا وتزوج زينة عاشور، وأنجب مِنها توأمهُما عبد الله وكنزي، وآخر بناته جنى، التي رُزق بِها في النصف الثاني من عام 2002.