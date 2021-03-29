احتفلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بعيد أحد الشعانين، والذي وافق يوم أمس الاحد 28 مارس، ونشرت صورة لبناتها الثلاثة، عبر حسابها على “انستجرام”، مصحوبة بتهنئة ورسالة لجمهورها.

وعلقت نانسي عجرم، على الصورة التي ظهرت فيها بناتها الثلاثة ايلا وميلا وليا باللباس الابيض وهن يحملن الشموع، كاتبة: “‏شعنينة مباركة إنشالله السنة الجاية منعيّد كلنا بظروف أفضل ”.

ولاقت الصورة إعجاب عدد كبير من جمهورها ومتابعيها فور نشرها. حيث اشاد الكثير من المتابعين بجمال بنات نانسي عجرم.

يذكر أن عيد الشعنينة هو الأحد السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد الفصح (عيد القيامة) ويسمى الأسبوع الذي يبدأ به بأسبوع الآلام، وهو يوم ذكرى دخول يسوع إلى مدينة القدس (أورشليم)، ويسمّى هذا اليوم أيضًا بأحد السعف أو الزيتونة لأن أهالي المدينة استقبلوه بالسعف والزيتون.