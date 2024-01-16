حلّ الفنان والمخرج السوري سيف الدين سبيعي، ضيفاً على برنامج “كتاب الشهرة“، وتحدث خلال الحلقة عن طفولته والمراحل التي غيّرت مفهومه للحياة، كما تطرّق إلى حياته العاطفية بعد انفصاله عن زوجته الفنانة سلافة معمار وتأثير هذا الطلاق في ابنتهما.

طليق سلافة معمار يبكى على الهواء بعد انفصاله عن زوجته

حيث تحدث سيف الدين سبيعي عن علاقته بسلافة معمار وانفصاله عنها وعلاقته بابنته وقال “كل مشاكلنا قبل الطلاق كان ليها حل وبتتحل في يوم ولا مرة راحت عند بيت أهلها لكن سبب الطلاق مجموعة مشاكل اتراكمت لمدة 10 سنين

وتابع: وقررنا ننهيها بطريقة كويسة علشان نفضل أصدقاء لحد دلوقتي وقررنا نبقى أصدقاء، بحب سلافة لحد دلوقتي وبنبسط بشغلها ومش عايز أخسرها كأصدقاء لكن بنتي هي اللي بتدفع تمن الانفصال”.

سلافة معمار وسيف سبيعي

وتزوج سيف السبيعي من الفنانة سلافة معمار في عام 2002 واستمر زواجهما لما يقارب 10 سنوات، ثم أعلنا عن انفصالهما في عام 2012، وأثمرت هذه الزيجة عن إبنتهما الوحيدة دهب.

يُشار إلى أن “دهب” هي الابنة الوحيدة لسيف، والفنانة السورية سلافة معمار، وتعيش دهب مع والدتها بعد انفصالهما عن بعضهما البعض.

سيف الدين سبيعي يهاجم مسلسل الخائن

علق المخرج السوري سيف الدين سبيعي على المشهد الجريء الذي جمع طليقته سلافة معمار والفنان قيس الشيخ في مسلسل “الخائن”، قائلًا “المشهد مش جريء ودائما أدعم سلافة لأنها فنانة قوية لكن تجربة مسلسل “الخائن ككل معجبتنيش لإني بحس إنها فلوس كتير عالفاضي لو اتوجهت الفلوس دي لمسلسلات تانية عربية متنوعة كان أفضل بدل النسخات التركية المعربة من المسلسلات”.

مسلسل “الخائن”

تدور قصة المسلسل حول الطبيبة والتي تجسد دورها “سلافة معمار” والتي تعيش حياة مستقرة مع ابنها وزوجها الذي يجسد دوره “قيس الشيخ”، لتتفاجأ بعدها بطريق الصدفة خيانة زوجها لها مع فتاة والتي تجسد دورها “مرام علي” عاش معها قصة حب دامت حوالي عامين، واكتشافها أن أصدقائها كانوا على علم بالأمر.

لتقرر بعد ذلك الزوجة الانتقام من زوجها وعشيقته على طريقتها الخاصة، وتخطط حتى تتمكن من أخذ حقوق حضانة ابنها وتثير حملة ضد طليقها ليضطر للسفر إلى الخارج، ورغم طلاقهما لكن الزوج يظل يحبها ويغير عليها ويريد العودة إليها مما سيسبب الكثير من الأزمات.

ويشارك في مسلسل “الخائن” مع قيس الشيخ عدد كبير من النجوم أبرزهم: سلافة معمار، مرام علي، ريتا حرب، رولا بقسماتي، جلال شموط، خالد شباط، ايلي متري، تاتيانا مرعب وجينا أبو زيد .

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