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بنت اخ عادل إمام تخطف الأنظار من دينا الشربيني بظهورها مع عمرو دياب

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تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جمعت نور ابنة شقيق الفنان عادل إمام والفنان المصري عمرو دياب.

وركزت الكثير من التعليقات على جمال الفتاة. كما قارن بعض المتابعين بينها وبين الفنانة المصرية دينا الشربيني التي ترافق الهضبة في معظم الحفلات والمناسبات واعتبروا أنها أكثر منها جاذبية.

 

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#نور_امام بنت اخو #عادل_إمام مع #الهضبة #عمرو_دياب 😍❤😍 @nourrremamm @nourrremamm

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ومما كتبه هؤلاء: “هذا هو الكلام ياعمرو” و”كفاية بقى عمرو دياب و دينا الشربيني”. ويذكر أن نور ظهرت للمرة الأولى في صورة تداولها عدد من حسابات “إنستغرام” مؤخراً، علماً أنها ابنة المنتج الفني عصام إمام. وهي تعمل في مجال تصميم الأزياء والملابس الجاهزة وتمتلك علامة خاصة بها.

 

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May you always make us laugh our hearts out the way you do❤️ love you forever #heartandsoul #fam . . . . #adelemam #adelemamlovers #adelemam_lovers #legend

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ويشار إلى أن والدها أنتج عدداً من أشهر أعمال شقيقه الفنان القدير مثل “اﻹرهاب والكباب”، و”التجربة الدنماركية” و”عريس من جهة أمنية” و”أمير الظلام” و”السفارة في العمارة”.

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