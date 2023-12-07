في أول ظهور له بعد انفصاله عن زوجته السيناريست إنجي علاء حضر الفنان يوسف الشريف عزاء الفنان أشرف عبد الغفور الذي رحل عن عالمنا مؤخرا في حادث سيارة أليم.

وحضر يوسف الشريف إلى جانب العديد من النجوم ممن حرصوا على مواساة الفنانة ريهام عبد الغفور في مصابها.

أحدث ظهور لـ يوسف الشريف

وكان الفنان يوسف الشريف أصدر بيانا مشتركا مع إنجي علاء يوم الثلاثاء 28 نوفمبر، أعلنا فيه طلاقهما.

أحدث ظهور لـ يوسف الشريف في عزاء أشرف عبدالغفور

انفصال يوسف الشريف وإنجي علاء

حيث يوسف الشريف قد أعلن عبر حسابه على منصة “إكس” انفصاله رسميًا عن إنجي علاء حيث كتب : “قددر الله وما شاء فعل، يؤسفنا أن نعلن نحن يوسف الشريف وإنجى علاء أنه قد تم الانفصال الرسمى بيننا، مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والاحترام المتبادل، تقديرا لسنوات العشرة الطيبة التى جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا”.

وأضاف “دعواتكم ربنا يكتبلنا اللى فيه الخير.. أشهد الله يا إنجى أننى طوال فترة زواجنا ماشوفتش منك غير كل خير، وربنا يوفقك فى اللى جاى.. الحمد لله على كل شىء”.

ونشرت إنجي علاء بيانًا مماثلًا بنفس النص أكدت خلاله على تقديرها ليوسف الشريف بعد وقوع الطلاق رسميًا بينهما.

قصة حب يوسف الشريف وإنجي علاء من الزواج إلى الطلاق

بدأت علاقة يوسف الشريف وإنجي علاء بعد عرض فيلم “هي فوضى”، كانت تعمل إنجي علاء صحفية وذهبت لإجراء حوار معه وعندما التقى بها شعر أنها صغيرة في السن وسألها “في حد تاني جاي يعمل الحوار”.

بعدها بعام التقيا بالصدفة بسبب أصدقاء مشتركين وبدأ يتحدث معها أكثر، وفي هذه المقابلة طلبها للزواج.

وخلال لقاءات تلفزيونية قال يوسف الشريف عن هذا اللقاء : “في اليوم دا هي خدت فرصة أنها تتكلم عن نفسها وحبيتها على طول”.

أما إنجي علاء قالت عن هذا اللقاء: “من تاني مقابلة أتكلم معايا كلمتين وقالي عايز أتجوزك، كنت قلقانة لأنه ممثل والموضوع غريب بالنسبة لأهلي والدي سأل عنه ولقاه محترم”.

وكان يوسف الشريف وإنجي علاء قد تزوجا في 2009 ورزقا بثلاثة أطفال، وتعاونا فنيًا في أكثر من عمل، آخرها مسلسل «كوفيد 25» في رمضان 2021.

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