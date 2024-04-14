نشرت ياسمين عبد العزيز عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ”إنستجرام” عدة صور جديدة لها، ظهرت خلالها من داخل الجيم أثناء تمريناتها اليومية، بنحافة ورشاقه ملحوظة، حيث ظهر خسرانها بعض وزنها.

وكانت ياسمين قد نشرت عبر حسابها الخاص على “إنستجرام” مقطع فيديو لها وهي تهنئ جمهورها بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وظهرت ياسمين عبد العزيز في الفيديو في كواليس التحضير لتصوير دورها في أحد الأعمال مرتدية بدلة رقص وتغني لأحمد سعد: “اختياراتي مدمرة حياتي”.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع وتغزلوا بجمال ياسمين وجمال لون شعرها والتسريحة التي تليق بها، مؤكدين أن جمالها الطبيعي من دون بوتوكس وعمليات تجميل يساعدها في الظهور دائماً بأجمل صورة.

رد غير مباشر من ياسمين على تصريحات العوضي

كما أثارت قبل يومين الكثير من الجدل بعد نشرها عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في “إنستغرام” مقطع فيديو من أغنية “كدابين” للفنانة شيرين عبدالوهاب.

وكان السبب في إثارة الجدل أن نشر الأغنية جاء بعد عرض حلقة طليق ياسمين الفنان أحمد العوضي ضمن برنامج “ع المسرح” من تقديم الإعلامية منى عبدالوهاب، والتي صرح فيها قائلاً: “ياسمين هي الحب الحقيقي والوحيد في حياتي”.

وتساءل عدد كبير من الجمهور عمّا إذا كانت ياسمين قد قصدت توجيه رسالة خاصة إلى طليقها من خلال أغنية شيرين عبدالوهاب “كدابين”!

انفصال ياسمين عبد العزيز عن أحمد العوضي

وكانت ياسمين عبد العزيز قد شاركت يوم 16 يناير 2024، من خلال صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيدوهات “إنستجرام”، منشور كتبت فيه : “تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبينا كل احترام وتقدير” .

ثم أكد أحمد العوضي خبر الانفصال عن زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز قائلًا عبر فيس بوك: “تم الطلاق الرسمي بيني وبين ياسمين، وسيظل بيننا كل الاحترام والتقدير”.

قصة زواج العوضي وياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبد العزيز تزوجت من أحمد العوضى عام 2020 واستطاعا تشكيل ثنائية فنية ناحجة خلال السنوات الماضية، اذ تعاونا سوياً في مسلسل “لآخر نفس” عام 2019 الذى شهد على قصة حبهما والتي تكللت بالزاوج، وبعد ذلك قررا العمل سوياً في مسلسل “اللى ملوش كبير” عام 2021 والذى حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، ليقررا تكرار التجربة مرة أخرى في مسلسل “ضرب نار ” العام الماضى 2023.

الانفصال الفني بينهما

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى قررا الانفصال فنيا بعد مسلسل “ضرب نار”، لاسيما وأن العوضى تم تصعيده لتصدر بطولة مسلسل جديد بعنوان “حق عرب” والذى يعمل على تصويره حالياً للعرض في شهر رمضان المقبل، في حين تعمل ياسمين على التحضير لفيلم جديد تعود به إلى السينما بعد غياب 6 سنوات كاملة إذ قدمت آخر أفلامها “أبلة طمطم” عام 2018.

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