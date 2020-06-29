نشرت الممثلة المصرية وعارضة الازياء الشابة سلمى أبو ضيف صورة جدية لها عبر حسابها على “انستغرام” من اجازتها في الساحل الشمالي.

وظهرت سلمى بإطلالة جريئة وهي ترتدي قبعة صيفية كبيرة من الخوص، وحمالة صدر بدون بلوزة وبنطلون كلاسيكي.

وغابت سلمى أبو ضيف عن دراما رمضان 2020، ليكون آخر أعمالها في رمضان 2019 في مسلسل “حدوتة مرة” مع غادة عبد الرازق.

وسلمى أبو ضيف من بين الفنانات الشابات المعروف عنهن الجرأة فى نشر الصور على السوشيال ميديا، وربما فى الأدوار التى تلعبها فى الدراما،.‬



‫ومن أبرز الأدوار التى ظهرت فيها موهبتها مسلسل” لا تطفئ الشمس” مع المخرج محمد شاكر خضير، ومسلسل “حلاوة الدنيا” مع المخرج حسين المنباوى، فيلم “الشيخ جاكسون” مع المخرج عمرو سلامة.