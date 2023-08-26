انفجر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، المنتمي لليمين المتطرف، غضبا من عارضة الأزياء الأميركية من أصل فلسطيني، بيلا حديد بسبب تعليقات أدلى بها هذا الأسبوع، ندد بها الفلسطينيون ووصفوها بأنها عنصرية.
يأتي ذلك بعد مقابلة على القناة 12 الإسرائيلية، الأربعاء، قال فيها بن غفير إن “حقي وحق زوجتي وحق أطفالي في التنقل على طرق يهودا والسامرة (الضفة الغربية) أكثر أهمية من حق العرب في التنقل”. وأضاف أن “هذه هي الحقيقة.. حقي في الحياة يأتي قبل حقهم في الحركة”.
وأثارت هذه التصريحات حفيظة بيلا حديد، التي كتبت عبر حسابها على “إنستغرام”، حيث يقترب عدد متابعيها من الـ 60 مليونا، قائلة: “لا ينبغي أن تكون حياة أي إنسان في أي مكان أو أي زمان، وخاصة في عام 2023، أكثر قيمة من حياة إنسان آخر، وخاصة وبكل بساطة بسبب العرق أو الثقافة أو الكراهية الخالصة”.
ورد بن غفير في بيان، الجمعة، على تصريحات حديد واصفا إياها بأنها “كارهة لإسرائيل”، واتهمها بأنها لم تشارك إلا جزءا من المقابلة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لكي تُظهِر أنه “عنصري”.
وقال بن غفير على منصة “إكس” موجّها كلامه لحديد: “أدعوكي لزيارتي في كريات أربع (مستوطنة) لتري كيف نعيش هنا، وكيف أن اليهود الذين لم يسيؤوا لأي شخص آخر طيلة حياتهم يُقتلون هنا كل يوم”.
وأشار أيضا إلى أنه وزوجته وأطفاله “يتلقون يوميا تهديدات من الإرهابيين الذين يعيشون في البيت المجاور” في إشارة إلى منزله الذي يقع في مستوطنة كريات أربع بالضفة الغربية المتاخمة للخليل.
لا انت أبداً مش عنصري يا خنزير ابن حقير الخنزير
والله بنت حديد الي عايشة ب الغرب و يطعنوا بشرفها وانها تعرت تسوى مليون ذكر من العربان المنبطحين الخونة الجبناء !
الواحد فيهم شايف الظلم و الاجرام بحق الفلسطينين و يتفرج و يطنش ! ومنهم يقول
يستاهلوا الفلسطينين و يتفلسف وهو صايع متسول و هذا النموذج من العربان صهيوني أكثر من الصهاينة أنفسهم و أنجـسـس منهم و أقذر منهم .
بنات حديد عُري علني و لكن عندهم انتماء وضمير
بينما الآخرين المواقف عرتهم و أظهرت اخلاقهم و وأصلهم القذر .
الخنزير ابن الخنزير العنصري القذر طبيعي يخاف من الاشخاص المشاهير فكيف وهي فلسطينية و خاصة عندها ٦٠ مليون متابع و هذا أكثر من رائع لو نصف ال ٦٠ يركز بكلامها و يبحث فهذا شيء رائع 👍🏻🇵🇸
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