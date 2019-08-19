بهذه الطريقة.. جمهور أحمد عز يدعمه في أزمته الجديدة مع زينة وشقيقتها

ظهر الفنان أحمد عز في الفترة الأخيرة في دورين اعتمدا في أساسهما على الأكشن واللياقة البدنية، وكان محبو عز دائمي نشر صوره في صالات الألعاب الرياضية “الجيم” وهو يتدرب بقوة بهدف الحصول على جسم رشيق ولياقة بدنية عالية، وهو ما ظهر واضحاً في فيلمي “الممر” الذي عرض في عيد الفطر الماضي، و”ولاد رزق 2″، الذي يعرض حالياً ويحقق أرقاماً خيالية في الإيرادات.

وظهر عز في فيلم “ولاد رزق 2” يقدم حركات قتالية وأكشن لكن ما لا يعرفه الجمهور أن عز مر بالعديد من التدريبات على مشاهد الأكشن الخاصة بالفيلم.

وبعد أزمته مع زينة وشقيقتها في الساحل الشمالي، كثف جمهور عز من نشاطهم ودعمهم له عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال نشر مقاطع فيديو له أثناء تدربه على أحد المشاهد في الفيلم، حيث ظهر مع مدرب الفنون القتالية الذي يدربه وهو يقوم ببروفة على مشهد القتال بينه وبين أحد أبطال الفيلم.