بهذه الطريقة.. فاروق الفيشاوي يصر على تحدي السرطان رغم خسارته للوزن وتعبه

في خطوة مميزة لمحاربة مرض السرطان، قرر الفنان المصري فاروق الفيشاوي الانضمام الى مسرحية “الملك لير” لمشاركة النجم يحيى الفخراني، حيث بدأ التحضير لها من أجل عرضها على أحد مسارح التجمع خلال الفترة المقبلة.



ونشرت الصفحة الخاصة لمسرح “كايرو شو” عبر صفحتها على تطبيق انستغرام، مجموعة من الصور من كواليس التدريبات التحضيرية للمسرحية، والتي ظهر فيها كل من الفخراني، والفيشاوي الذي لفت الانظار باصراره على تحدي المرض الخبيث وعدم الاستسلام له رغم التعب الكبير الذي بدا واضحا على ملامح وجهه، الا انه كان في غاية السعادةالمقبل.

يذكر ان هذا العمل يعيد الفيشاوى إلى خشبة المسرح بعد غياب دام لاكثر من 18 عاماً منذ أن قدم مسرحية “الناس اللي فى التالت” عام 2001 للكاتب أسامة أنور عكاشة، وشارك في بطولتها حينها سميحة أيوب والراحل سامي العدل وعفاف حمدي وياسر علي ماهر.