فاجأت الفنانة المصرية دينا الشربيني، المتابعين بحذف زميلتها والزوجة السابقة للفنان عمرو دياب الفنانة شيرين رضا، من قائمة الأصدقاء عبر (انستجرام)، بدورها، لم تقدم شيرين رضا على مثل هذه الخطوة عبر حساباتها الشخصية حتى الآن.

القرار الذي اتخذته دينا الشربيني كان مفاجئاً للجمهور، إذ أنه لا يوجد خلاف معلن بين الثنائي، إذ تتعمد النجمتان الظهور بشكل دائم سويا في جميع المناسبات و الود يجمعهما .

ومن المعروف أن شيرين رضا، كانت متزوجة من النجم عمرو دياب، من سنة 1989 لـ 1992 وأنجبت منه ابنتهما نور قبل أن ينفصلا ويتزوج الهضبة من السعودية زينة عاشور، عام 1994 التي أنجب منها جنى، وكنزي، وعبد الله، ثم انفصلا مؤخرًا وارتبط بالفنانة دينا الشربيني، التي لم يعلن زواجه منها رسميًا حتى الان.