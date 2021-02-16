انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة اللبنانية ” ديانا حداد ” والتي كانت قد نشرته عبر حسابها على موقع إنستجرام من خلال خاصية الاستوري .

وكشفت ديانا حداد في الفيديو عن تطورات حالتها الصحية وذلك بعد إجرائها لعملية جراحية مؤخرا في المعدة .. كما حرصت على توجيه الشكر لكل من سأل عنها .

وظهرت ديانا بوجه شاحب وبدا عليه التعب والإرهاق وقالت : ” بعد ما الإنسان بيقطع بهيك ظروف بيقول أهم شي الصحة وكان والدي الله يرحمه يقولي إذا راحت الصحة راح كل شي .. بكل الأحوال حبيت اشكر كمان الناس اللي اهتموا واللي سألوا واللي اتصلوا فيني وبعتولي مسجات وورود ” .

وتابعت : ” وسامحوني ما قدرت ارد على حدا إمبارح بس حبيت اطمنكم إنه اليوم طلعت من المستشفى بعد ما أجريت عملية صغيرة بالمعدة وعدت على خير الحمد لله وإن شاء الله بالأيام الجاية بصير أفضل وأفضل وربي ما يحرمني من محبتكم ولا منكم دايما ” .