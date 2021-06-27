كشفت الفنانة اليمنية ” أروى ” عن سبب غيابها عن الظهور بصور أو مقاطع فيديو جديدة لها عبر حساباتها المختلفة على السوشيال ميديا .

حيث نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق سناب شات ظهرت به مصابة بحروق أسقل عينيها وبوجه متورم .. مشيرة إلى أن السبب من وراء ذلك هو خضوعها مؤخرا إلى جلسة ليزر

وأضافت أنها حاولت إخفاء كدمات وجهها عن طريق استخدام الفلاتر لكن الموضوع لم ينجح لذا قررت الخروج والتحدث مع الجمهور بشكل عادي من دون إخفائها .

فقالت أروى : ” أنا بشرتي حساسة مرة .. أبغي بكل الفلاتر اغطيلكو هادا ماني عارفة .. ده سبب غيابي عنكم يا حلوين هذا الورم والزرقان ” .