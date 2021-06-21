احتفلت الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​ بعيد ميلاد إبنتها غزل بحضور زوجها المنتج البحريني محمد الترك​ والعائلة ومجموعة من الأصدقاء.

ونشرت دنيا عبر خاصيّة “الستوريز”، صفحتها الخاصّة على موقع التوتصل الإجتماعي مقاطع فيديو وثّقت بها التحضيرات للحفل و الأجواء الطفولية المميزة والزينة والديكورات المناسبة لسن طفلتها، و وقامت أيضاً بإحضار فرقة فنية مغربية أشعلت الاحتفالية.

واختارت دنيا إطلالة مماثلة لاطلالة ابنتها بفستان باللون الأبيض واستعرضت في المقاطع عن الصور والرسومات التي انتشرت على الجدران وقالب الحلوى الخاص الذي تم تجهيزه للمناسبة.

ووجه المتابعين إنتقادات قاسية لدنيا بعد ظهورها بمقطع فيديو سيلفي مع زوجها محمد الترك وهي تغني، وظهرت بوجه منتفخ وشفاه منفوخة علماً أن دنيا أكدت أن سبب الانتفاخ هو الوزن الزائد الذي اكتسبته بعد انجاب طفلتها الثانية.





