اختلاف كبير وصادم طرأ علي ملامح نجمات العالم العربي من سن المراهقة وصولاً إلى الشهرة التي جعلت منهن نجمات في سماء الفن العربي. أسباب هذا الإختلاف والتغيير حتماً تعود الى عمليات التجميل المختلفة التي كانت كفيلة لجعل كل نجمة بملامح جديدة لا تمت بعمر المراهقة والملامح الطبيعية أي صلة. البعض منهن تتمنى لو تختفي صورها في سن المراهقة وقبل الشهرة، إلا ان أخريات تنشر صور طفولتها ومراهقتها دون أي مشكلة.

ومن بين هؤلاء النجمة السورية “أصالة نصري” التي كانت وما زالت إحدى جميلات الفن العربي، إلا أن بعد أن تناقل مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بحياة الفنانين، صوره لها من مرحلة ما قبل الشهرة وعمليات التجميل يرجع تاريخها إلي 25 عاماً، حيث أنها تبلغ حالياً 51 سنه، أتضح التغيير الكبير في ملامحها وخسارتها الكثير من الوزن الزائد .

أصالة قبل وبعد

في سياقٍ آخر، أحيت الفنانة السورية ​أصالة​ الذكرى السادسة لوفاة شقيقها أيهم، ونشرت له عبر صفحتها الخاصة على إنستجرام صورة، وعلّقت عليها بالقول:”مرقوا كمّ سنة وأنت بينّنا مو موجود.. تغيّرت دنيي وتبدّلت ناس نقصت وناس زادت.. ومتلّ عددنا لمّا كنّا خمسه ونقص واحد.. كلّ شى بالحياة بنعيشه منّ شعور ناقص شي .. الحزن ناقص تحكّم والفرح ناقص أمان .. والزّعل ناقص تسامح والتّصافي ناقص ثقه ..الله يرحمك قدّ ماساعدت وفتحت بابك لكلّ محتاج .. كنت طيّب كريم بالمشاعر مندفع ..الله يرحمك حبيبي ويجعل الجنّه مكانك أنت والغالي وبيغلى أبي الحبيب وكلّ الطّيبين الّلي سبقونا.. أيهم مصطفى نصري”.

وعلي الصعيد الفنى، كشفت الفنانة أصالة نصري عن تعاونٍ غنائي قادم، سيجمعها للمرة الأولى مع المستشار “تركي آل الشيخ”، وسيُلحن الأغنية، التي يُنتظر أن تُطرح في الفترة الشتوية الجارية، نواف عبدالله، وكان تركي آل الشيخ قد تواصل مع أصالة عبر خاصية البث المباشر في موقع “إنستجرام”، حيث تحدَّثا سوياً عن العمل الفني المقبل الذي سيجمعهما.