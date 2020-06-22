قالت الإعلامية بوسى شلبى، بأن الحالة الصحية للفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، متدهورة للغاية مطالبة جمهورها بالدعاء لها، وطالبت بعدم إطلاق الشائعات السخيفة عنها نافية الاخبار المتداولة عن وفاتها مؤكدة أنها ما زالت على قيد الحياة.

يذكر أن الفنانة رجاء الجداوى تتواجد حاليا داخل العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة لليوم الـ 30، بعد دخولها العزل الصحى ليلة عيد الفطر المبارك.

وكانت مصادر طبية بمستشفى أبوخليفة للعزل الطبي في الإسماعيلية قد ذكرت، مساء الأحد، أن حالة الفنانة المصرية رجاء الجداوي لا تزال خطرة وتدهورت بشكل كبير خلال الساعات الماضية، مشيرة إلى أنه تم نقل الفنانة على جهاز “تنفس اختراقي” متصل بأنبوبة أنفية لتوصيل الأكسجين إلى الرئتين بعد فشل جهاز “سيباب”، الذي كانت موضوعة عليه طوال الـ21 يوما الماضية.

ونقل مصدر عن الفريق الطبي قوله إنه اضطر إلى وضع الجداوي، على جهاز تنفس صناعي بأنبوبة حنجرية لتوصيل الهواء إلى الرئتين، عوضا عن جهاز تنفس صناعي موصول بجهاز ضخ الهواء المستمر للرئتين، بعد تدهور حالتها.