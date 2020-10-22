في أحدث ظهور للفنانة الكبيرة بوسي أثناء حضورها عرض “سينما مصر” للمخرج خالد جلال، فاجأت الجمهور بتغير ملامحها بشكل كبير وتأثير عوامل الزمن على وجهها.

وحرص عدد كبير من أبطال العرض على التقاط الصور مع الفنانة الكبيرة، وكان من بينهم الممثلة شيماء عباس التي نشرت على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” صورة لها مع النجمة الكبيرة، ظهرت فيها ترتدي نظارة طبية، وظهر تغير شكلها مع وضوح علامات تقدم العمر.

يشار إلى أن آخر أعمال بوسي مسلسل “البرنسيسة بيسة” والذي عرض رمضان قبل الماضي، وشاركت في البطولة مع مي عز الدين وأمير المصري، ومحمد أنور، سليمان عيد، وايمان السيد، حجاج عبد العظيم. من تأليف مصطفي عمر وفاروق هاشم وإخراج أكرم فريد.

وكان آخر ظهور لبوسي مع نجلتها الفنانة مي نور الشريف في أثناء قضاء إجازتها الصيفية بإحدى قرى الساحل الشمالي.