أدلت الإعلامية المصرية ” بوسي شلبي ” بتصريحات لها في مقابلة لبرنامج ” ET بالعربي ” على هامش فعاليات مهرجان الجونة كشفت من خلالها عن جوانب من حياتها الشخصية وشعورها بالوحدة وطريقة تعاملها مع هذا الشعور .

حيث أشارت بوسي شلبي إلى أنه ليس لديها زوج ولا أولاد ولا أم ولا عائلة ولكي تتخلص من الشعور بالوحدة تلجأ إلى العمل والاستغراق به ليلا ونهارا لكي تشتت انتباهها وتتخلص من مشاعرها السلبية .

فقالت : ” أنا مقدمة حياتي كلها للشغل لأن أنا لو قعدت ما اشتغلش هنتحر .. أنا معنديش حاجة لا أولاد ولا زوج ولا أم ولا عيلة قاعدة بطولي وبعشق شغلي فأنا بقدم كل وقتي وحياتي ” .

وتابعت : ” أنا بخدر نفسي عشان أنسى الزعل في حياتي بأني أكون في الشغل .. دايما بقول ميخدعكش الوجه اللي بيتصدر للسوشيال ميديا والإعلام لأن دا شغلنا ومهنتنا لكن اللي جوانا بيكون حاجه تانية .. وحياتي الخاصة أكيد فيها وجع عشان كده بداويها بالشغل ” .

وأضافت بوسي شلبي أنها تعتبر نفسها مثل الدمية الشهيرة ” أبلة فاهيتا ” عروسة بلا روح .. وعلقت على ذلك قائلة : ” أنا دايما بقول بعتبر نفسي زي (أبلة فاهيتا) عروسة بلا روح مهنتها تعمل الشو بتاعها للشغل وأنا كذلك ” .

كما أكدت الإعلامية بوسي شلبي على أن الوسط الفني بالنسبة لها هم عائلتها وإخواتها مشيرة إلى أنها عندما تعرضت لوعكة صحية ظلوا في بيتها لمدة 4 أشهر .