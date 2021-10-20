جدل كبير أثير خلال الساعات الماضية، بعد انتشار تصريح الإعلامية المصرية بوسي شلبي حول رأيها وطريقتها في الاطمئنان على الفنانة ياسمين عبد العزيز، إثر الأزمة الصحية الخطيرة التي تعرضت لها مؤخرًا.

حيث كشفت بوسي شلبي خلال لقائها مع برنامج ET بالعربي، على هامش حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، أنها تابعت حالة ياسمين عبد العزيز الصحية واطمأنت عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أن مرض ياسمين عبد العزيز لا يوجد به مشكلة وهو أمر بسيط.

وقال بعض الجمهور إن تصريحات بوسي شلبي تمثل إستهتار بمرض ياسمين عبد العزيز فكيف يكون مرضها بسيطًا وكادت أن تفارق الحياة بسببه وقالت إحدى المتابعات: “بوسي كأنها عايزة تقول إن ياسمين كانت بتدلع!! في وقاحة أكتر من كده؟!!”.

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وقال بعض المعلقين: “فين التعاطف معلش؟ المواقع كلها تشتمها الظاهر أنكم تحاولون تلمعونها على حسابنا لكن مستحيل”.

وأوضحت بوسي شلبي أنها لا تتمن المرض لأي شخص لا ياسمين عبد العزيز ولا أي إنسان، وتابعت قائلة: “المرض مفيهوش شماتة، أنا بتمنى لكل الناس والعالم كله الشفاء، أنا عشت مع عيلتي أمي وأختي وزوجي تعب كبير، وقضيت يمكن معظم عمري في المستشفى، فما أتمناش المرض لأي حد، ربنا يا رب يشفي كل مريض”.

أزمة بوسي شلبي وياسمين عبد العزيز

وكانت أزمة كبيرة قد أثيرت مؤخرًا، بعد حوار الإعلامية بوسي شلبي، مع الفنانة ريهام حجاج، زوجة رجل الأعمال محمد حلاوة طليق الفنانة ياسمين عبد العزيز ووالد أبنائها، حيث تطرقت بوسي لوصف ياسمين عبد العزيز بالطرف الثاني.

بالإضافة إلى حديثها عن كواليس انفصالها عن حلاوة خلال تلك الحلقة، ثم خرجت في تصريحات صحفية واصفة الطرف الثاني بأنه لا زال يحب الطرف الأول، في اتهام صريح لياسمين عبد العزيز، التي تبادلت المناوشات الكلامية عبر السوشيال ميديا معها. (تصريحات بوسي شلبي ضد ياسمين عبد العزيز).

وفي لقاء سابق لهذا اللقاء المثير للجدل، طرحت المخرجة إيناس الدغيدي، تساؤلًا على الإعلامية بوسي شلبي، حول الفنانة ياسمين عبدالعزيز، خلال برنامجها «شيخ الحارة والجريئة»، عبر قناة القاهرة والناس، قائلة لها: «ياسمين عبدالعزيز الفنانة رقم واحد في مصر لأنها بتنجح سينما وتليفزيون أبيض وأسود».

ورفضت الإعلامية بوسي شلبي الإجابة بالنفي أو الإيجاب بشأن ياسمين عبدالعزيز، مؤكدة أن يسرا رقم واحد في الوطن العربي.

وأعادت الفنانة ياسمين عبدالعزيز نشر مقطع الفيديو عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت عليه بـ«إيموشن» ضحك كتب عليه «هموت».

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