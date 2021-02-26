بوصلة رقص أطلت الممثلة والراقصة المصرية ​فيفي عبده​ على متابعيها بفيديو جديد نشرته في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، إذ ظهرت بفستان أخضر اللون وأبهرت المتابعين بخفة ظلها، وأرفقت الفيديو بتعليق كتبت فيه: “يا مساء الفل من مصر أم الدنيا الأغنية دية المطربه هدى على فكرة أنا بحبها أوي الأغنية دي وبحب هدى بحبك وانت كمان سهرة سعيدة”.

يذكر أن عبده وجهت مؤخراً التهنئة للجمهور بمناسبة عيد الحب، وتمنّت أيضا أن يختفي فيروس كورونا، ونشرت فيديو لها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، قالت فيه: “هابي فالانتين داي.. كل سنة وأنتم طيبين.. الروج الأحمر بيليق على المناسبة دي.. كل سنة وأنتم طيبن وسنة جديدة ما يكونش فيها كورونا ولا مكرونة ولا لازانيا ولا أي حاجة خالص .. بحكم أوي أوي”.





