ردّت الفنانة والراقصة الاستعراضية المصرية فيفي عبده، على شائعات وفاتها التي انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية، بوصلة رقص، لتؤكد أنها تعافت من وعكتها الصحية التي تعرضت لها قبل أيام.

وكان الجمهور قد تفاجأ بتصدر عنوان “وفاة فيفي عبده” منصات مواقع التواصل، دون معرفة مطلق هذه الشائعة التي انتشرت كالنار في الهشيم، وتصدرت موقع “تويتر” وكذلك “غوغل”، وطالبوا المقربين من الفنانة بتوضيح الأمر.

لكن الفنانة فضلت الرد بنفسها بمقطع الفيديو الراقص الذي نشرته عبر صفحتها على إنستغرام، مساء الإثنين، وعلقت عليه: “اسكيوزمي بقى بليين الكرونة”.

وتعرضت الراقصة في الآونة الأخيرة لوعكة صحية تسببت في غيابها عن مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرت وقتها مقطع فيديو، عبر حسابها بانستغرام، وقالت:”وحشتوني جدًا وادعولي، لأن أنا عيانة ومبقولكوش وكنت مخبية عليكم إني عيانة، وكل يوم عشمانة في ربنا أنه يشيل عني وأطلع لكم وأشوفكم”.

وبعدها اضطرت فيفي للخروج لكشف تفاصيل مرضها بعد الأنباء التي ترددت بشأن وضعها الحرج ودخولها المستشفى وإثارة التخوفات لدى جمهورها والوسط الفني.

ونشرت فيفي، عبر حسابها الشخصي بـ”إنستغرام”، مقطعًا صوتيًا مسجلًا بدا فيه صوتها متأثرا بالمرض وكشفت أنها تعاني من آلام شديدة بالظهر وكانت تنطق بصعوبة وتحاول التماسك.

وقالت الراقصة المصرية في التسجيل: “أنا عايزة أطمنكوا عليا أنا مش في المستشفى زي ما هما منزلين، أنا بتعالج في البيت عشان ضهري واجعني مش أكتر، معنديش أي حاجة”.

وطالبت فيفي من جمهورها الدعاء لها وخروجها من هذه الوعكة قائلة: “أنا محتاجة دعاء الناس، لأني مكنتش قادرة أمشي على رجليا، لكني بتعالج وإن شاء الله هبقى كويسة، مش عارفة مطلعين إشاعات كتير عليا”.

وتعد فيفي عبده من أشهر الراقصات في الشرق الأوسط وعادة ما تثير الجدل بمقاطع رقص على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، كما شاركت فيفي في عشرات الأعمال السينمائية والدرامية ولها مسيرة أعمال فنية كبيرة.