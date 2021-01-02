تداول الجمهور صورة لبوكيه ورد يحمل اسمه الفنان السوري تيم حسن وزوجته الإعلامیة المصریة وفاء الكيلاني، أرسلاه باسمهما إلى أهل المخرج السوري الراحل حاتم علي.

ورغم خصوصية الموقف الذي نحن بصدده وهو رحيل حاتم علي، إلا أن بوكيه الورد يأتي كرد حاسم على تداول أنباء بشأن طلاق الثنائي بكثافة بعدما فجر الأمر الصحافي اللبناني ايلي باسيل قبل أيام.

وجاء في تعليق على الصورة:” تيم حسن ووفاء كيلاني.. مثالان عن الوفاء والرقي في أوقام الشدة.. بعد هل الموقف الصعب.. صرنا متأكدين بأنه نجاح هل الاسمين مبني على أخلاق وتواضع واحترام قبل الموهبة والنجومية وحسن المظهر وإلى آخره… تيم حسن منحترمك ومنحبك”.

ورغم أن الثنائي لم يخرجا للرد على ما تم تداوله مؤخرا بشأن انفصالھما، إلا أنهما اتبعا طريقة خاصة في الرد، حيث اكتفت الكيلاني بعمل لايك على صورة شخصیة لتیم من مسلسله الجدید الذي يحمل عنوان “أنا” والتي نشرھا مؤخرا عبر حسابه بـ”إنستغرام”، وفضل تیم حسن أن یتبع نفس أسلوب زوجته للرد على أنباء طلاقھما وقام بعمل لایك لصورة شخصیة نشرتها الكيلاني قبل أيام لھا عبر حسابھا.

وكان الصحفي اللبناني إیلي باسیل، قد فاجأ متابعیه مؤخرا بنشر خبر یفید بطلاق الإعلامیة وفاء الكیلاني من زوجھا الفنان تیم حسن، ونشر باسيل عبر صفحته على “إنستغرام” صورة للثنائي، وعلق علیھا: “أولا وحصریا كالعادة.. بتاریخ 15 نوفمبر وصلني إنه بھا النھار تحديدا والساعة 11 صباحا، كانت الإعلامية وفاء الكيلاني متواجدة بالبنك الأھلي- فرع الإسكندرية حتى تستلم 100 ألف دولار كتحویل مالي من دبي كان سبق وانبعتلھا من الممثل النجم تيم حسن شخصیا كمؤخر لطلاقھا الرسمي منّه”.