بعد تداول أخبارا خلال الساعات القليلة الماضية حول انفصال الفنانة ” شيرين عبد الوهاب ” عن زوجها الفنان ” حسام حبيب ” لخلافات بينهما وصلت إلى إتهامه بسحب مبالغ مالية من أرصدتها المصرفية لامتلاكه توكيلا منها وإدارته لأعمالها .

خرجت شيرين ببيان إعلامي تكشف من خلاله حقيقة تلك الأخبار المتداولة وتنفي تدخل حسام حبيب في معاملاتها المالية .

وجاء في البيان : ” تؤكد الفنانة شيرين عبد الوهاب أن علاقتها بزوجها الفنان المعروف حسام حبيب كزوجة لم تختلط أبدًا بمعاملات مالية .. وكان دوره ومازال تبادل الرأي في المسائل الفنية التي تخصهما ” .

وتابع : ” وتهيب بالإعلام عدم الانسياق وراء من يروج الاشاعات بالخوض في سيرة نجاح على الصعيدين الفني والانساني ” .