تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفاشينستا الكويتية بيبي عبد المحسن، عبرت خلاله عن تعاطفها مع مواطنتها فاطمة المؤمن، بعد اتهامها في حادث دهس، سقط على إثره ثلاثة قتلى.

وتفاعلت عبدالمحسن مع متابعيها الذين طالبوها بالتعليق على الواقعة، قائلة: “ما أقص عليكم وايد منقبضة على كل شيء على كل شيء، بس ما أبي أقول شيء ما عندي شيء أقوله”.

يذكر أن وزارة الداخلية الكويتية، أعلنت يوم الأحد، حبس الفاشينيستا فاطمة المؤمن المتسببة بالحادث المروع لمدة 10 أيام، حبساً احتياطياً على ذمة التحقيق وأحالتها للسجن المركزي تمهيدا لإحالتها للمحكمة المختصة.