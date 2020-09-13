تصدر الموسم الثاني من مسلسل “عطية”، أو “The Gift”، قائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة عبر “نتفليكس” عالميا، بعد ثلاثة أيامٍ فقط من بدء عرضه؛ إذ بدأ عرضه مساء الـ 10 من سبتمبر/أيلول الحالي.

وحصل المسلسل التركي الذي تم إنتاجه لصالح “نتفليكس” تركيا، على المركز الثامن في تلك القائمة لينافس مسلسلاتٍ عالمية مثل مسلسل “Lucifer” الذي يحظى بشعبيةٍ واسعة وكبيرة في العالم.

وبعد هذه الأنباء أشاد الكثيرون باختيارات الفنانة التركية، مشيرين إلى أنها تعد من أذكى الفنانات باختياراتها، حيث انتظرت سنتين من بعد السلطانة “كوسيم” لتأتي بمسلسل “Atiye” وتحقق نجاحا كبيرا لموسمين متتاليين، متوقعين أن يحصل الموسم الثالث من المسلسل والذي أعلنت “نتفليكس” أنها بصدد تصويره، على النسب ذاتها والنجاح ذاته.

وكانت بيرين سات قد قامت بالترويج للجزء الثاني من المسلسل من خلال لقطات من الجزء الأول الذي تم عرضه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي حيث ظهرت في صور والطين يغمر وجهها وقد بدت من دون مكياج في أغلب مشاهدها وعلقك كاتبة: “دعونا نستذكر الموسم الأول قبل بدء الموسم الثاني”.

وكانت قد تعرضت النجمة التركية بيرين سات لسيل من الانتقادات اللاذعة، وذلك بسبب مشاهدها الجريئة التي جمعت بيرين مع النجم التركي متين أكدولجار في المسلسل.