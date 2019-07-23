بيرين سات تتهم الصحافة التركية بالتطاول عليها وتشويه سمعتها

خرجت النجمة التركية ” بيرين سات ” والتي اشتهرت بدور ” سمر ” في مسلسل العشق الممنوع بتصريحات قوية ترد بها عن ما وصفته بحملة تشويه تجاهها من قبل الصحافة التركية متهمة إياها بالتضليل ونشر الأخبار الكاذبة والتطفل على حياتها الشخصية وانتهاك خصوصيتها .

وجاء ذلك على إثر الأخبار التي انتشرت في الفترة الأخيرة والتي تدور حول وجود مشاكل بين ” بيرين سات ” وبين زوجها المغني التركي ” كينان دوغلو ” وتردد أنباء عن طلاقهم .

كما تعرضت أيضا لانتقادات شديدة بسبب ملابسها والتي وصفها البعض بأنها رديئة ولا تصلح أن ترتديها نجمة بحجمها .

وقالت بيرين سات في تصريحاتها : ” أن الصحافة التركية في بلادنا وخاصة الصحفيين يعانون من مشاكل جسيمة مع ذاتهم ومع معاييرها وصدق مهنيتها .. يجب عليهم أن يكونوا على دراية كافية بالمواضيع التي تصلح للنشر ويحترموا الحياة الخاصة للنجم التركي الذي لا يمانع في أن تنتقد أعماله ولكن بشرط أن يتحدثوا عنها أولاً ” .

وأضافت : ” الصحافة لا تتحدث سوى عن حياة النجوم الخاصة وتمارس أسلوب التطفل علينا بشكل غريب ولا تحترم خصوصيتنا ” .

وتابعت : ” إن الوسائل الإعلامية التركية من واجبها أن تظهر الجانب الإيجابي والمشرق عن المشاهير الأتراك لأنهم يتمتعون بشهرة كبيرة في العالم العربي وهناك الكثير خارج تركيا يتابعهم .. ولكن ما يحدث اليوم هو تعمد واضح لتشويه لسمعتهم ” .

ووجهت بيرين سات الشكر إلى الصحفيين المنضبطين على حد قولها والتي اعتبرتهم قلة قليلة .

وتعد بيرين سات من النجمات الأعلى أجرا في تركيا حيث تحقق أعمالها الفنية نسب مشاهدة عالية بالكثير من الدول العربية والأوروبية أيضا .

وقد انتهت ” سات ” مؤخراً من تصوير مشاهدها في الجزء الأول من مسلسلها الجديد ” الهدية” وهو المسلسل التركي الثاني المكون من ثمانية أجزاء الذي سيعرض على شبكة نتفليكس والمقتبس من رواية “صحوة العالم ” للكاتب ” سونغول بويباش “.. ومن المقرر عرض هذا الجزء في نهاية العام على أن يتم بدء تصوير الموسم الثاني في نهاية هذا الشهر .