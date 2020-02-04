بيرين سات تصدم المتابعين بإطلالة غير مألوفة

إنتشرت بين المتابعين صورة للممثلة التركية ​بيرين سات​ عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدت فيها بإطلالة غير مألوفة. إذ اعتمدت في إطلالتها تسريحة الشعر الطويل جداً، علماً أنها تعتمد دائماً الشعر المتوسط الطول أو القصير.

وبدت سات بلوك مختلف تماماً عن الذي إعتمدته سابقاً، وتبيّن أن الصورة المرفقة للممثلة التركية مركّبة وتمّ تعديلها من جانب أحد معجبيها القيمين على إحدى الصفحات لمعرفة ردة فعل المتابعين.

وإنهالت التعليقات المؤيدة لتسريحة بيرين سات الجديدة، وإعتبر البعض الآخر أنها غيرت ملامحها وجعلتها تبدو أصغر سناً.