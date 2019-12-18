بيرين سات عارية بدون ملابس داخلية؟.. وانتقادات لاذعة

اثارت النجمة التركية ​بيرين سات​ جدلا كبيرا بين الجمهور بعد نشرها صورة لها ظهرت وكأنها عارية بدون ملابس داخلية، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتلقّت بيرين عدد كبير من الانتقادات اللاذعة، لكنها خرجت عن صمتها واشارت الى انها لم تقصد ان تتعرى، ولو ارادت ذلك لكانت تعرت بشكل كامل، مؤكدة ان صورتها التقطت بطريقة عفوية.

الجدير ذكره ان بيرين سات كشفت مؤخرا انه لديها الرغبة بإنشاء مدرسة للأيتام بأجرها الذي ستتقاضاه عن مسلسلها الجديد “الهدية”، وقد رحّب زوجها الفنان التركي كينان دوغلو بهذه الفكرة ويدعمها بشكل كبير بذلك.