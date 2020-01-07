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بيلا حديد بالبكيني في المطبخ!

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بيلا حديد

بيلا حديد

نشرت عارضة الازياء العالمية من اصول فلسطينية بيلا حديد صور جديدة لها من عطلتها عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت بيلا حديد في الصور ببكيني مثير بينما كانت تقف في المطبخ أثناء تحضيرها شراب في الخلاط.

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me on the 72nd hour of my phone deep in a bag of rice

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وكشفت بيلا حديد من خلال التعليق على الصورة انها اوقعت هاتفها في الماء وانها لجأت الى وضعه في الرز على امل ان تنجح في تجفيفه غير انها عادت ونشرت صورة لهاتفها مع ايموجي حزينة.

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