شاركت عارضة الأزياء العالمية صاحبة الأصول الفلسطينية بيلا حديد في مظاهرة دعما للشعب الفلسطينين في وجه العدوان الذي يتعرض له من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلية.

ونشرت بيلا حديد مجموعة صور ومقطع فيديو من المظاهرة حيث ارتدت الكوفية الفلسطينية وحملت العلم الفلسطيني.

وعلقت بيلا حديد كاتبة: “هذا ما يشعر به قلبي .. أن أكون حول بين هذا العدد الكبير من الفلسطينيين الجميلين ، الأذكياء ، المحترمين ، المحبين ، اللطفاء والكرام في مكان واحد … إنه شعور كامل! نحن سلالة نادرة !! ”.

وكانت بيلا قد نشرت قبل ذكل صور نادرة لزفاف جدها وجدتها عام 1941 وذلك عبر حسابها على انستغرام، وعلقت عليها موضحة: “تم طرد عائلتي من فلسطين عام 1948 ليصبحوا لاجئين في سوريا ثم لبنان ثم تونس.. أحب عائلتي، أحب تراثي، أحب فلسطين”.

وقد تعرضت عارضة بيلا حديد لانتقادات واسعة بعد نشرها صورا كرتونية تبرز معاناة الفلسطينيين على مدار ٧٣ عاما من الاحتلال الإسرائيلي، وقالت بيلا حديد: “أريد أن أجعل هذا واضحا جدا” مضيفة أن “الكراهية من أى جانب ليست شيئا صحيحا، وأنا لا أتقبلها ولا أتغاضى عنها” لافتة إلى أن حديثها كان عن الإنسانية وعن الحرية فى فلسطين، وليس له علاقة بالدين.