شاركت العارضة العالمية الفلسطينية الأصل ​بيلا حديد​ البالغة 24 عاماً في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو الدعائي لعلامة الأزياء الفرنسية العالمية “موغلر” التمهيدية للملابس الجاهزة والتي تبرز “المنحنيات التشريحية والمناطق المثيرة للشهوة الجنسية”، حيث تحوَّلت إلى مخلوق أسطوري من الميثولوجيا الإغريقية وهو “القنطور المجنح” الذي له جسد حصان وجذع ورأس إنسان، واللافت كان تعليق شقيقتها الصغرى ​جيجي حديد​ التي انبهرت بالإعلان فكتبت لها :”واوووو”



ونشرت بيلا بعض صور ومقاطع فيديو لكواليس الحملة الإعلانية التي اعتمدت على تقنية التصوير ثلاثية الأبعاد عبر حسابها على يوم الأربعاء الماضي.

وفي الفيديو الدعائي ثلاثي الأبعاد تظهر “بيلا” وهي تتحول من تمثال فوق أوبرا باريس إلى بيغاسوس ذهبي مجنح يحلق في سماء باريس، وأرفقت الفيديو بموسيقى “عائشة ديفي بعنوان ” I am not always where my body is “أنا لست دائمًا حيث يكون جسدي”.



وأظهرت لقطات من وراء الكواليس التي وثَّقتها العارضة الحسناء مقتطفات لجسدها العاري ووجها أثناء مسحهما ضوئيًا، ثم عملية تحويلها إلى رسوم متحركة على شكل مخلوق أسطوري مجنح.

وفي فيديو آخر طويل المدة، تجتمع الأساطير اليونانية جميعها مثل الشخصية الماكرة سيسيفوس وإله أطلس الجبار إغريقي، وتنضم “حديد” إلى الوجوه البارزة من ضواحي باريس وعارضة الأزياء “ديبرا شو” في جولة خيالية حول المدينة.



من المقرر عرض مجموعة ربيع وصيف 2021 في فبراير المقبل بالعاصمة الفرنسية باريس.

من ناحية أخرى تصدرت بيلا حديد غلاف مجلة فوغ اليابانية المقرر صدورها في 12 كانون الأول المقبل. ونشر والدها رجل الاعمال ​محمد حديد​ صورة الغلاف في صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي معلقاً: الجميلة بيلا حديد على غلاف فوغ اليابان، وقد أشار أحد المعلقين إلى أنها في الصورة تشبه إلى حد كبير النجمة الشهيرة ​أنجلينا جولي​.