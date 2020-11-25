أضافت عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية بيلا حديد وشمين جديدين مكتوبين مكتوبة بـاللغة العربية الى جسدها حيث كتبت كلمات رومانسية معبرة عن الحب.

وقد إختارت بيلا حديد أن يكونا باللغة العربية وتحديدين كلمتي “أحبك”، و”حبيبتي” دون ان تكشف من هو المقصود بهذه الكلمات وان كانت تعيش قصة حب جديدة.

وكان خبير الوشوم والجلد دكتور وو قد نشر صور الوشوم الجديدة التي حصلت عليها بيلا، حيث علق من خلال حسابه على إنستقرام قائلاً بعض الوشوم الجديدة من أجل حبيبتي بيلا حديد إلا أن الجمهور لاحظ خطأ في طريقة كتابة الوشوم حتى أن البعض طلب منه إصلاحه حتى يُقرأ بطريقة صحيحة.

دكتور وو كتب على ذراع بيلا كلمة حبيبتي بحرف النون بدلاً من التاء فظهرت حبيبني، في الوقت نفسه اكتفت بيلا قبل الحصول على هذه الوشوم بنشر صورة لها وطلبت من الجمهور في التعليقات القيام بأمر واحد لطيف من أجل شخص آخر خلال يوم الأحد الماضي، وأضافت كلمة أحبك دون أن تعلن إذا كانت تقصد شحصاً محدداً بهذه الرسالة.

يذكر أ، بيلا حديد كانت تمتلك 3 وشوم آخرى وكانت قد حصلت على وشمها الأول في 2017 وهو عبارة عن جناح ملاك أعلى كاحلها الأيمن ثم حصلت على الجناح الآخر الآخر أعلى كاحلها الأيسر في نفس اليوم وبعد 6 أشهر حصلت على وشم ثالث عبارة عن وردة صغيرة على ذراعها الأيسر.