قدم الفنان المصري بيومي فؤاد، اعتذارًا رسميًا للجمهور السعودي وذلك بعد طرح إعلان له لأحد المطاعم السعودية تلفظ فيه بألفاظ رآها البعض مسيئة ما أثار غضبا واسعا.

وقال بيومي فؤاد، عبر حسابه على الفيسوبك: “مساء الخير في إعلان نزل لي في المملكة العربية السعودية يُقال إنه مسيء.. أولاً كامل اعتذاري لكل أخوتي في المملكة.. ثانياً أرجو التوضيح بسوء التفاهم الذي حدث، أنا لم أقصد بما نشر إنه إعلان ولكن أصحاب المطعم طلبوا مني نعمل هذا الإفيه على أن يحتفظوا به لأنفسهم كڤيديو شخصي”.

واختتم بيومي فؤاد، حديثه قائلا: “بالطبع لم أتخيل إنه سيستخدم لدعاية المطعم باسمي وإني تفاجأت مثلكم تماماً عند مشاهدتي للڤيديو وبناء عليه أرفض رفضا تاما نسبة هذا الإعلان لشخصي احتراماً لكم ولكل جمهوري بالوطن العربي”.

وكان بيومي فؤاد قد ظهر في الإعلان برفقة أحد ملاك المطعم، وقام باقتباس جملة من أحد مشاهده الكوميدية الشهيرة، ”ترجعوا تزعلوا من هزاري (مزاحي)“، ضمن حوار قصير عن العمل داخل المطعم.

وتبدو الجملة للوهلة الأولى عادية، غير أن وضعها ضمن سياق الحوار الإعلاني ينطوي على ”إيحاءات مسيئة وغير مقبولة“، بحسب متابعين.

وتم تداول فيديو الإعلان على نطاق واسع، وسط ردود فعل متباينة غالبيتها اعتبرته مسيئاً، فيما اعتبره فريق آخر مقبولاً، ويستهدف الترويج فقط من خلال الكوميديا.

اعلان تافه! ومعيب ! وثقيل دم ! ومسيء!!! — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 27, 2021

وكتب المخرج السعودي فهد الاسطاء معلقاً على الإعلان: ”وقاحة شديدة مؤسفة وغباء كبير، تعزيز هذا النوع من الكوميديا التافهة والتي يعززها بيومي كما في الفيلم الرديء ( وقفة رجالة) شيء مؤسف أن يكون نمطا مقبولا !!“.

كما انتقد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، الاعلان في تغريدة عبر تويتر: ”إعلان تافه! ومعيب ! وثقيل دم ! ومسيء!!!“ ما أثار مزيداً من الانتقادات ضد الإعلان، وضد مالك المطعم بلال فقيها، الذي سارع لحذفه بعد سيل الانتقادات.