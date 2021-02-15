كشفت الفنانة المغربية ​مريم حسين​ عن ارتباطها من جديد وعن أنها تعيش قصة حب لكن بطريقة غير مباشرة لرافضة الكشف عن هوية هذا الشاب.



ونشرت مريم حسين صورة لها على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي تحمل فيها قالب حلوى على شكل قلب، كُتب عليه: “أحبك، ملكتي”. وعلقت على الصورة وكتبت عليها :”أنا أيضاً أحبك”.

وشاركت مريم حسين مقطع فيديو لعشاء رومانسي تم تجهيزه لها للاحتفال بيوم الحب، وظهرت في مقطع فيديو وهي تحمل باقة من الورود الحمراء وتسير على شط البحر قبل ان تصل الى خيمة بيضاء مزيّنة بطريقة رومانسية.

الفيديو والصورة التي نشرتها مريم حسين أثارت التساؤلات حول حقبقة ارتباطها.