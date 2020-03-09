ب ” تسجيل صوتي ” .. أحمد إبراهيم يكشف حقيقة انفصاله عن أنغام

انتشرت في الساعات القليلة الماضية شائعة حول انفصال الموزع الموسيقى ” أحمد إبراهيم ” عن زوجته الفنانة ” أنغام ” على خلفية المنشور الذي كتبه لزوجته الأولى ” ياسمين عيسى ” بمناسبة يوم المرأة العالمي .

ليخرج أحمد إبراهيم بتسجيل صوتي نشره الصحفي ” ربيع هنيدي ” عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” أنغام ” نافيا شائعة انفصاله عن أنغام ومؤكدا على أن علاقتهما جيدة للغاية .

فقال : ” مفيش الكلام ده خالص طبعا .. إذا كان في صور بينا يوم 9 فبراير ده كان يوم عيد ميلادي .. يعني أقل من 20 يوم كنا سوا في عيد ميلادي في بيروت ” .

وتابع : ” هي اللي عاملالي عيد ميلادي ومفيش الكلام ده وأنا نزلت بوست إن مفيش انفصال خالص معرفش هما جابوا الكلام ده منين والكلام ده مش حقيقي .. كل ده علشان نزلت بوست في يوم المرأة العالمي بحيي فيه أم أولادي ” .

وكتب الصحفي ” ربيع هنيدي ” في تعليقه على التسجيل الصوتي : ” حصريا وردا على الأقاويل التي انتشرت في الكثير من وسائل التواصل حول طلاق النجمة أنغام من زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم .. ها هو الصديق والزوج أحمد ينفي لي خبر الانفصال بصوته وموضحا أن أنغام احتفلت مؤخرا بعيد ميلاده في لبنان ” .

وأضاف : ” والخلاصة سيبوا انغام وزوجها في حالهم .. ومبروك لهما نجاحاتهما الاخيرة ” .