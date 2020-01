تارا عماد تواجه انتقادات وهجوما حادا من متابعيها بسبب ” الكلاب “

View this post on Instagram

f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

زرت من كام يوم ملجأ للكلاب اسمه @furever.rescue هناك في انواع كلاب كتيرة اوي. كلاب اترمت في الشارع عشان مش بتخلف او عشان عيانة او او او. و كمان كلاب شارع واجهوا كم من الشر و العدوانية من البنى ادمين. مع ذلك الكلاب دي لسة مبسوطة و بتحب الناس و بتحب تلعب . لو قادرين تساعدوا انسان معناه ان قلبكم كبير و بتحسوا بالناس. لو قادرين كمان تساعدوا حيوانات الشارع انكم تعلموا اطفالكم ان الاإساءة لحيوان في الشارع او في البيت غلط ف قلبكم اكبر و اكبر. علموا اطفالكم ان ضرب الحيوانات و قطع جزء من جسمهم مش شطارة. مترموش كلابكم و قططكم في الشارع عشان زهقتوا منهم. و كمان لو عندكم حيوان اعرفوا ان هو بالنسبالكم جزء من حياتكم بس انتوا حياتوا كلها. لو حابين تزوروا الملجأ تلعبوا مع الكلاب او تتبنوا شوفو location فوق الصورة