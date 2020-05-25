فاجأ الفنان كاظم الساهر جمهوره بطرحع أغنية جديدة في العيد من كلمات الشاعر السوداني الشاب ياسر البيلي.

مفاجأة قيصر الغناء العربي جأءت أثناء إحيائه حفلا استثنائيا أول أيام العيد على قناة مجمع أبو ظبي الثقافي على اليوتيوب والذي تابعه ما يزيد عن 5 آلاف شخص من جميع أنحاء العالم.

وعبر الشاعر السوداني عن سعادته بأول تعاون له مع كاظم الساهر، وكتب عن ذلك في صفحته الشخصية بالفيسبوك: “أصبح العيد عيدين.. أول تعاون فني غنائي يجمع بيني وبين قيصر الغناء العربي، ستسمعونها كاملة عما قريب بإذن الله”.

وتقول كلمات اغنية “تاريخ ميلادي”: “تاريخ ميلادي أنا غيرته.. وعلى يديك يكون بدء حياتي.. تاريخ ميلادي أنا غيرته.. وعلى يديك يكون بدء حياتي.. هذي قصائدي كيف … كيف؟.. أصوغها إن لم تكوني انتي في كلماتي.. كم كنت أكفر بالهواى وعذابه.. حتى رئيتك وألتقيت بذاتي.. يا سكرة الحب التي أدمنتها.. قولي أحبك قولي أحبك قولي أحبك.. قولي … ققولي تنتهي مآساتي.. آه آه آه آه آه آه آه آه.. عيناك أمنيتي وحلم طفولتي.. وجمال وجهك جمال وجهك دجلتي وفراتي.. عيناك أمنيتي وحلم طفولتي.. وجمال وجهك جمال وجهك دجلتي وفراتي.. كم تشتهيك الروح يامجنونتي.. آرضي بناري واحضني جناتي.. كم تشتهيك الروح يامجنونتي.. آرضي بناري واحضني جناتي.. قولي أحبك قولي أحبك قولي أحبك.. قولي … قولي تنتهي مآساتي”.