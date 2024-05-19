عد نحو 6 أشهر من حفل العرس، كشفت الفنانة المصرية صابرين، زواجها من المنتج اللبناني عامر الصبّاح.

وقالت الفنانة: «احتفلنا بزواجنا في حفل بسيط حضره الأهل وعدد قليل من الأصدقاء المقربين فقط، وتم الاتفاق على عدم الإعلان، وأسألكم الدعاء لنا».

زواج صابرين للمرة الثالثة

وقاد تسرُّب الخبر إعلامياً، اليوم، بعد ظهور صابرين برفقة الصبّاح أثناء حضورهما حفل زفاف الفنانة ريم سامي، شقيقة المخرج محمد سامي، أمس، إلى تأكيد الفنانة الخبر والإعلان عن تفاصيل قليلة، حتى انها أشارت إلى أنها تقرأ حالياً ورق عمل جديد، ولكن من دون أن تكشف عن التفاصيل.

من هو عامر الصباح زوج الفنانة صابرين؟

– يعمل عامر الصباح زوج الفنانة صابرين منتج فني وموزع سينمائي.

– المنتج عامر الصباح لبناني الجنسية ويقيم بمدينة دبي بدولة الإمارات.

– يقوم بتوزيع أفلام الشركة العربية وتوزيع الأفلام الأمريكية وإنتاج وتوزيع المسلسلات الخليجية والمصرية والسورية لجميع أنحاء العالم.

– مؤسس وصاحب شركة صباح بيكتشيرز.

– كانت تجمعه علاقة حب بالفنانة صابرين في وقت ماضي وانتهت بزواج كل منهما لشخص آخر وعادت العلاقة منذ فترة وجيزة بعد مكالمة تليفون.

– أشرف على العديد من الأعمال الفنية منها مسلسل حياة ثانية ومسلسل ساق البامبو ومسلسل طريق المعلمات.

– تعاون مع الفنانة صابرين من قبل في العديد من الأعمال الفنية منها فيلم من إنتاجه بعنوان أنا والعذاب وهواك بمشاركة المطرب اللبناني وليد توفيق، وفيلم لست قاتلا بطولة الراحل فريد شوقي.

كم مره تزوجت الفنانة صابرين؟

تزوجت الفنانة صابرين مرتين قبل زواجها من المنتج عامر الصباح، كانت المرة الأولى من رجل الأعمال ياسر عبداللطيف والذي انفصلت عنه بعد اعتزالها وارتدائها للحجاب.

وتزوجت في المرة الثانية بعد انفصالها بفترة عن زوجها الأول من رجل الأعمال طارق صادق جلال، وهو زوجها الثاني وفي المرة الثالثة تزوجت من المنتج عامر الصباح.

كم عدد أبناء صابرين؟

أنجبت الفنانة صابرين من زوجها الأول رجل الأعمال ياسر عبداللطيف ابنها نور، وأنجبت من زوجها الثاني ثلاثة أبناء وهم: يوسف وعلي وعمر وهكذا يكون للفنانة صابرين 4 أبناء واحد من زوجها الأول وثلاثة أبناء من زوجها الثاني.

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