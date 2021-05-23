نشر السيناريست ” تامر حبيب ” منشورا له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك رد من خلاله على الانتقادات التي طالت بعض الفنانين مؤخرا بسبب تواجدهم وظهورهم في حفل زفاف بعد ساعات من مشاركتهم في جنازة الفنان الراحل ” سمير غانم ” .

فكتب تامر حبيب في منشوره : ” طيب أنا فعلاً حزين وموجوع على وفاة الاستاذ سمير غانم .. وللأسف مقدرتش أروح الجنازة والدفنة لإني في الجونة وحصلت ظروف تمنعني أسافر الصبح وارجع بالليل علشان أروح الفرح ” .

وتابع : ” وللحق الفرح كان جميل وطاقته كانت حلوة فرقصت وغنيت مع عمرو دياب واتصورت مع أصحابي .. حد عايز حاجة ” .

وأضاف تامر حبيب في منشور آخر مشيرا إلى وصيته إلى زملائه وأصدقائه من الوسط الفني عند وفاته قائلا : ” أوصي كل من بيحبوني وهايزعلوا عليا يوم ما أموت ويبقوا حزانى لو كان نفس اليوم فيه أي حاجة ممكن تبهجهم وتنسيهم حزنهم يعملوها فورا وأنا هابقى مبسوط قوي ” .