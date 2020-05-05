من المتعارف عليه، تنافس معظم الفنانات علي إجراء العمليات التجميلية، رغبة منهن في تغيير ملامحهن للأفضل واتباع مقاييس الجمال الخاصة بهذا العصر، أو لإصلاح بعض العيوب بإجراء بعض الجراحات التعديلية، لكن لم تعد عمليات التجميل مقتصرة على النساء بعد الآن؛ فقد اتجه الكثير من الرجال إلي عمليات تجميل أدت إلي تغيير أشكالهم بشكل ملحوظ .

ويُعد أبرز النجوم الرجال الذين خضعوا لتلك التعديلات التجميلية، تامر حسنى وعمرو دياب ووائل كفوري وعاصي الحلانى و ماجد المهندس وغيرهم الكثيرين، الذين لجأوا إلى حقن وجوههم بمواد خاصة لملء الفراغات والتخلص من التجاعيد وشد البشرة لإخفاء علامات التقدم في السن مثل حقن البوتوكس والفيلر اللذان يعدان من أشهر وسائل شد البشرة وإعادة النضارة والشباب إليها وإخفاء التجاعيد، ولكن منهم من اعترف بخضوعه لتلك العمليات، ومنهم رغم التغييرات الملحوظة عليه ما زال ينكر.



وفيما يلي سوف نستعرض معًا عدد من النجوم الرجال الذين خضعوا لعمليات التجميل في الوجه أو زراعة الشعر .

أحمد عز والتغيير الملحوظ الذي طرأ علي شكله بعد شد الوجه وحقن البوتوكس ليبدو أصغر سناً

هكذا أصبح شكل وائل كفوري بعد تجميل ذقنه وأنفه

عاصي الحلانى بعد حقن البوتوكس وزراعة الشعر وتجميل الأنف وتحديد الفك هل تغير كثيرا؟

تامر حسنى والتغير الكبير الذي طرأ علي شكله في السنوات الأخيرة بعد خضوعه لعدة عمليات تجميلية كـ نحت الفك وتطويل الذقن وتصغير حجم الأذن و تجميل الأنف

السوبر ستار عمرو دياب الذي يعتبر أيقونة للشباب الدائم وذلك بفضل الجراحات التجميلية والحقن وأزالة التجاعيد والرياضة أيضًا

ماجد المهندس في مراحل مختلفة من حياته والتغيير الواضح الذي طرأ علي شكله بعد اجراء عدد من الجراحات التجميلية وزراعة الشعر

الفنان محمد عبده بعد حقن البوتوكس والفيلر

باسل الخياط من النجوم القلائل الذين أعترفوا بشكل مباشر بالخضوع لعمليات تجميلية من أجل تحسين شكله

النجم محمد هنيدي بعد زراعة الشعر وتجميل الأسنان