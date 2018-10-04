تامر حسنى يحتفل بعيد ميلاد شقيقه الأكبر حسام

احتفل الفنان تامر حسنى، بعيد ميلاد شقيقه الأكبر حسام حسنى، متمنيا له السعادة و التوفيق فى حياته
ونشر تامر صورة برفقه شقيقه عبر حسابه على انستغرام وعلق قائلا: ” أخويا الكبير وحبيبي حسام حسنى كل سنه وأنت طيب ، كل سنه و افضل حضنك كده طول عمري يا للي علمتني كل حاجه حلوه يا أطيب خلق الله ، ربنا يخليك لينا و لكل أهل بيتك يا حبيبي”.
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اخويا الكبير وحبيبي حسام حسني كل سنه وانت طيب ، كل سنه وافضل حضنك كده طول عمري ياللي علمتني كل حاجه حلوه يا اطيب خلق الله ، ربنا يخليك لينا و لكل اهل بيتك يا حبيبي @hossamhosny73
المصدر: youm7.com
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