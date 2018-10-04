تامر حسنى يحتفل بعيد ميلاد شقيقه الأكبر حسام

احتفل الفنان تامر حسنى، بعيد ميلاد شقيقه الأكبر حسام حسنى، متمنيا له السعادة و التوفيق فى حياته

ونشر تامر صورة برفقه شقيقه عبر حسابه على انستغرام وعلق قائلا: ” أخويا الكبير وحبيبي حسام حسنى كل سنه وأنت طيب ، كل سنه و افضل حضنك كده طول عمري يا للي علمتني كل حاجه حلوه يا أطيب خلق الله ، ربنا يخليك لينا و لكل أهل بيتك يا حبيبي”.

المصدر: youm7.com

المزيد عن هذا الموضوع على الروابط التالية:

elfann.com : هكذا إحتفل تامر حسني بعيد ميلاد شقيقه.. بالصورة

rotana.net : تامر حسني يعايد «معلمه الأكبر» بصورة من طفولته