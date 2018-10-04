الصفحة الرئيسية فن تامر حسنى يحتفل بعيد ميلاد شقيقه الأكبر حسام

تامر حسنى يحتفل بعيد ميلاد شقيقه الأكبر حسام

بواسطة -
0 19
تامر حسني وشقيقه الاكبر حسام حسني

تامر حسني وشقيقه الاكبر حسام حسني

احتفل الفنان تامر حسنى، بعيد ميلاد شقيقه الأكبر حسام حسنى، متمنيا له السعادة و التوفيق فى حياته

ونشر تامر صورة برفقه شقيقه عبر حسابه على انستغرام وعلق قائلا: ” أخويا الكبير وحبيبي حسام حسنى كل سنه وأنت طيب ، كل سنه و افضل حضنك كده طول عمري يا للي علمتني كل حاجه حلوه يا أطيب خلق الله ، ربنا يخليك لينا و لكل أهل بيتك يا حبيبي”.

View this post on Instagram
f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

اخويا الكبير وحبيبي حسام حسني كل سنه وانت طيب ، كل سنه وافضل حضنك كده طول عمري ياللي علمتني كل حاجه حلوه يا اطيب خلق الله ، ربنا يخليك لينا و لكل اهل بيتك يا حبيبي @hossamhosny73

A post shared by Tamer Hosny (@tamerhosny) on

 

المصدر: youm7.com

المزيد عن هذا الموضوع على الروابط التالية:

elfann.com : هكذا إحتفل تامر حسني بعيد ميلاد شقيقه.. بالصورة

rotana.net : تامر حسني يعايد «معلمه الأكبر» بصورة من طفولته

 

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.