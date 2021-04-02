في تعليقه الأول على وفاة والد زوجته بسمة بوسيل، نشر الفنان تامر حسني صورة تجمعه بحماه، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك.

وعلق تامر “توفي اليوم حمايا الغالي وحبيب قلبي الراجل الطيب، اللي كل الناس بتحبه بعد صراع طويل مع مرض القلب، وأمراض أخرى مزمنة توالت بعدها، أنعم عليه ربنا بيهم وأنعم عليه أيضاً بتحملهم وتوفاه الله يوم جمعة وفي هذا الشهر الكريم”.

وطلب تامر من جمهوره قراءة الفاتحة على روح حماه، والدعاء له بالرحمه ولكل من توفاهم الله.

تامر حسني تزوج قبل سنوات المغربية بسمة بوسيل، التي ابتعدت عن الفن، وأنجب منها 3 أبناء.

توفى اليوم حمايا الغالي و حبيب قلبي الراجل الطيب اللي كل الناس بتحبه بعد صراع طويل مع مرض القلب و امراض اخرى مزمنه توالت… Posted by Tamer Hosny on Friday, April 2, 2021