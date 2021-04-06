نشر الفنان المصري ​تامر حسني​ صورة قديمة له برفقة الممثل المصري أحمد فلوكس على صفحته الخاصة، وعلّق قائلا: “بما إن فلوكس نزل صور الكحرته، هحكيلكم حكايتها أصلا، مش عارف إزاي نجحنا فى كلية إعلام أنا وفلوكس هنا بقى كنت طول الليل والنهار بعمل ألحان محدش بيسمعها غير فلوكس”.

وتابع تامر: “وطبعا اهتمامه بغنايا وألحاني واضح جدا في الصورة، وهو كان فلوكس العاطفي ليل نهار حب في التليفونات ومفيش مذاكرة لحد ما أبوه حبيب قلبي دخل شنقه بالسلك ده وأنا اخدتلي واحدة بالسماعة دي على دماغي”.





