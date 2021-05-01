حقق الفنان المصري ​تامر حسني​ رواجاً كبيراً في مصر، من خلال الخطوة التي قام بها في الإعلان الدعائي الجديد لصالح إحدى شركات المحمول المُتعاقد معها، وهي ظهور فتاة محجبة معه في الإعلان.



ظهور مودل محجبة في الإعلان هي فكرة تامر حسني، لرغبته في عدم التفرقة بين الفتاة المُحجبة وغير المُحجبة، ولمنحها كامل الحرية والاختيار للعمل في أي مجال ترغب به، في ظل مُحافظتها على شكلها واحترامها للحجاب.







وتصدر هاشتاغ تامر حسني، قائمة تريند مواقع التوصل الإجتماعي في مصر، بالتزامن مع عرض الإعلان.

وأشاد رواد مواقع التواصل الإجتماعي بفكر تامر، لإتاحته الفرصة لمودل محجبة أن تكون بطلة إعلانه.



