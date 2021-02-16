حل الفنان ” تامر حسني ” يوم الأحد الماضي ضيفا مع الإذاعية ” جيهان عبد الله ” في برنامجها ” أجمد 7 ” عبر إذاعة نجوم إف إم في حلقة خاصة بمناسبة عيد الحب .

وخلال الحلقة علق تامر حسني على الشائعات التي ترددت في الآونة الأخيرة على السوشيال ميديا عن حياته الشخصية وعن علاقته بزوجته الفنانة المغربية ” بسمة بوسيل ” وما أثير حول انفصالهما .

فقال أن بسمة هي من تأثرت بالشائعات التي طالتهما على السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية بسبب صغر سنها .

وتابع تامر حسني : ” مهما اتحملت أنا بعذرها .. النهاردة عيد الحب بقولها كل سنة وإنتي طيبة وإنتي حبيبة قلبي ومعلش عدي الحاجات دي وإنتي عارفة أن حياتي صعبة وأنا عارف أن حياتي صعبة وإنتي أكبر من كده بكتير .. وربنا يخليكي ليا ويخلي لنا أولادنا ” .