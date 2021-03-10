أشعل الفنان المصري تامر حسني وزوجته المغربية بسمة بوسيل موقع التواصل الاجتماعي انستغرام بوصلة غزل بينهما بعد الخلافات الاخيرة التي وصلت الى حد الانفصال.

فقد نشرت بسمة بوسيل صورة لتامر حسني وهو يحتضنها وعلقت عليها كاتبة: “و ينور قمر الليل و يضحك لنا في سماه ” ليرد عليها تامر بدوره “و النبي انت اللي قمر ”.

وكان قد انتشر فيديو ظهر فيه تامر حسني وهو يرقص مع زوجته بسمة بوسيل برومانسية في احدى المناسبات اللاتي شاركن فيها.

وقد أثار الظهور الجديد لتامر حسني وبسمة بوسيل معا والرومانسية الواضحة بينهما تفاعلا واسعا من المتابعين الذين تمنوا لهم حياة سعيدة بعيدة عن المشاكل.

يذكر ان بسمة بوسيل، كانت قد أعلنت قبل أشهر عن انفصالها عن زوجها تامر حسني قبل ان يصالحها في رسالة ايضاً واعلن انتهاء الخلاف الذي قيل لاحقاً انه بسبب فنانة.