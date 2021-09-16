لم يتأخر الفنان المصري تامر حسني وزوجته مصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل كثيرا في الرد على شائعات انفصالهما التي تردد اخيرا حيث ظهرا معا في صور جديدة لهما مع الفنانة السورية اصالة نصري وابنتها شام الذهبي.

وكان لافتا تعليق تامر على صورته مع زوجته بطريقة رومانسية حيث كتب: “مع العشق العشق بسومي هانم”.

من ناحيتها، نشرت بسمة بوسيل عبر حسابها الخاص في إنستغرام، صورًا تجمعها بزوجها الفنان المصري تامر حسني أيضًا.

وجاءت الصور من افتتاح المطعم الخاص بخالد الذهبي، ابن الفنانة السورية أصالة نصري، من زوجها الأول أيمن الذهبي في القاهرة.

وارتدت بسمة بوسيل بهذه المناسبة توبًا مع بنطلون باللون نفسه، فيما ارتدى زوجها تامر حسني بدلة باللون الأسود مع تيشيرت أبيض.

وفي الصورة الأولى ظهرت بوسيل إلى جانب أصالة نصري، وابنتها شام، وزوجها تامر حسني، أما الصورة الثانية، التي اعتبرها الجمهور ردًا واضحًا من بوسيل على أخبار خيانة زوجها لها، فقد ظهرت فيها برفقة زوجها فقط.

وتأتي هذه الصور، بمثابة الرد الأول من تامر وبسمة، على جميع الأخبار التي انتشرت مؤخرًا، حول خيانة تامر حسني لزوجته مع يارا السكري، حيث أكدت عدة مصادر، أن حسني ارتبط بزواج عرفي من يارا التي شاركته في فيلم “الفلوس”.