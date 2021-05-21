عبر الفنان المصري تامر حسني عن فخره بالتطوع في الهلال الأحمر المصري ​إلى جانب عدد من شباب مصر لنجدة ودعم سكان قطاع غزة.

وشارك تامر حسني متابعيه مجموعة من الصور عبر حسابه على انستغرام أثناء تواجده مع متطوعي الهلال الأحمر المصري وعلق عليها: “كل الشرف أن أكون واحد من شباب مصر المتطوعين والمتبرعين والداعمين للشعب الفلسطيني الباسل مع الهلال الأحمر المصري للمرة الثانية ومن كل قلبي بشكر كل الشباب المصري العظيم اللي شوفته النهارده جاي يساعد بقلبه وروحه ومجهوده بكل طاقة وكل حب لأهالينا في فلسطين اللهم احفظ فلسطين وشعب فلسطين”.

من ناحية أخرى، نعى تامر حسني وفاة الفنان سمير غانم ونشر صورة للفنان الراحل، معلقا: “البقاء لله أسألكم الفاتحة على روح الفنان العظيم الغالي سمير غانم الذي أضحك الملايين لسنوات عديدة، أسألكم الفاتحة والدعاء له بالرحمة”.

وكشف الفنان تامر حسني أوائل الشهر الجاري عن بوستر فيلمه الجديد “مش أنا”، ولم يكشف موعد طرح الفيلم في السينمات، واكتفى بنشر صورة البوستر ليشوق الجمهور.

وفيلم “مش أنا” بطولة تامر حسني، وحلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق في أولى التجارب الإنتاجية لحسام حسني شقيق تامر.