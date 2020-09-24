تداول عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو للفنان المصري تامر حسني والفنانة زينة وشقيقتها. وبدت الأخيرتان وهما ترقصان فيما يقوم النجم بالغناء.

ولفت المقطع أنظار عدد كبير من المتابعين حيث حقق على أحد الحسابات أكثر 53 ألف مشاهدة في ساعات قليلة. وتعرضت الفنانة على إثر هذا لموجة من الانتقادات على خلفية قضيتها مع الفنان أحمد عز حيث تلقت الكثير من التعليقات السيئة. ومما كتبه المتابعون: “عقبال التوأم الجديد” و”زينة وتامر تاني يلا مبروك” و”مستنيين الفضايح والخناقات” و”أهرب يا تيمو حيلبسوك قضية”.

وفي المقابل دافع آخرون عنها وكتبوا: “تامر وزينة أصحاب من زمان وبطلو استظراف كل من يعيب يبتلي لهالدرجة القذف سهل في لسانكم؟ يا لطيف” و”تامر وزينه كنت أحب أفلامهم سوى”.

ويشار إلى أن الفنان خطف الأضواء في وقت سابق بعدما لبّى رغبة إحدى الفتيات من صاحبات الهمم والتي تمنّت لقاءه خلال حلولها ضيفة على حلقة من برنامج “السفيرة عزيزة” الذي يعرض على شاشة قناة DMC. ونشر صورة من الحلقة عبر خاصية القصص المصورة على حسابه الخاص على “إنستغرام” وكتب: “يا رحمة حاضر هشوفك. هو أنا أطول. طبعاً دا شرف ليا أنا، وأنا بحبك أوي أوي”.