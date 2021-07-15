نشر الفنان ” تامر حسني ” منشورا له عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” علق من خلاله على تصريحات الفنانة ” حلا شيحة ” التي خرجت بها خلال الساعات القليلة الماضية ضده .

حيث اتهمت حلا شيحة تامر حسني بأنه أخلف وعده لها بحذف مشاهد رومانسية ظهرت بها في كليب أغنيته ” بحبك ” التي تم طرحها مؤخرا بعد أن طلبت منه ذلك الأمر ضمن فيلم ” مش أنا ” .. كما تحدثت عن توبتها عن مثل هذه المشاهد وبحثها عن رضا الله والابتعاد عن فتنة الشهرة والنجاح على حد قولها .

ورد الفنان تامر حسني على ذلك في منشوره قائلا : ” نهاركم جميل يا أغلى الناس .. الحقيقة عمري ما بتخيل إني أدخل في نقاش بالشكل دا مع زميل بحترمه وكان في بينا كل خير .. للتوضيح بما إنك يا حلا كتبتي بوست وأشركتي الجمهور الكريم معانا بدال ما كنتي تكلميني شخصياً و نتناقش بيني وبينك فأنا مضطر أرد هنا بردو ” .

وتابع : ” أولاً أنا عمري ما وعدتك إن الكليب مش هينزل دا محصلش اصلاً يا حلا مش أنا خالص اللي أوعد و أخلف .. الحقيقة إني إحترمت كلامي معاكي ووعدتك أشيل مشاهد تانية طلبتيها وشيلتها بالفعل وشكرتيني عليها ولو حابة تفتكري المشاهد اللي اتشالت بعد إذنك روحي شوفيها في المونتاج عند الأستاذ عمرو عاكف أو كلميه يبعتهالك كلها موجودة ” .

وأضاف : ” وبعدين الفيلم بقاله ٣ أسابيع في السينمات والكليب موجود جوة الفيلم هو بالنسبالك الحرام إننا ننزل الكليب على اليوتيوب بس إنما الكليب يتشاف جوة السينمات عادي منطق غريب فعلاً يا حلا .. وبعدين هو مش إنتي اللي مضيتي عقد وتقاضيتي عليه مبلغ كبير عشان الدور دا بعينه .. هو مش إنتي اللي صورتيه ومثلتيه بنفسك وبمنتهى الرضا ولا حد أجبرك ” .

واستكمل تامر حسني : ” وللتوضيح للجمهور الكريم أنا والمخرجة الأستاذة سارة وفيق بعتنالك وكنا بنتحايل عليكي تيجي تشوفي شغلك قبل إصدار الفيلم عشان لو عندك أي ملحوظه تقوليها مكنتيش بتردي علينا وتليفوناتك كلها كانت بتقفل في وشنا ،، إنتي للأسف يا حلا متعاملتيش صح مع الموقف كان لازم تهتمي بأمرك أكتر من كدا و لو كان ليكي أي طلب تاني كنت هعمله بكل حب ” .

واستطرد : ” إنما إنتي فجأة أختفيتي ومكملتيش تركيب صوتك في الفيلم ولا جيتي تتصوري عشان أفيش الفيلم أصلًا و مخليتيناش نعرف نعمل أفيش مجمع وبقيتي تقفلي تليفوناتك وتكنسلي علينا كلنا وبعدين أي فيلم بيبقى ليه خطة مسبقة في الدعاية وانتي عارفاها كويس ووافقتي عليها ودا كليب رومانسي يعني معقول كنتي عايزه المنتج يشيل كل مشاهدك اللي صورتيها من الكليب ويطلعني بغني وبقول الكلام الرومانسي دا للأستاذ ماجد الكدواني مثلاً هو دا يُعقل ” .

واختتم الفنان تامر حسني منشوره : ” أنا زعلان منك جداً يا حلا على مفردات البوست بتاعك الغير موفقة ومستحيل هرد بطريقتك اللي فيها تجريح واتهامات باطلة ليا احتراماً لحاجات كتير يمكن فايتاكي بس مش هتفوتني وعلى فكرة أنا واثق إنك عارفة إني مستاهلش منك كدا وهكتفي بالتوضيح دا وربنا يهدي الجميع ويكتبلك كل الخير اللهم آمين ” .